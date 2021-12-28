За її словами, син подарував їй онуку ще три роки тому.

Українська скрипалька і співачка Ассія Ахат в програмі "Світське життя" вперше розповіла, що три роки тому стала бабусею.

Її старший син Данило подарував їй прекрасну внучку Алісу. За словами Ахат, вона дуже любить дитину, адже і сама мріяла народити дочку. При цьому Аліса називає бабусю на ім'я.

Читайте також"Ми впораємося": Джамала розповіла про складні стосунки синів"Не забороняю називати себе бабусею, але якось так повелося, що дівчинка називає мене Ассія", – зазначила артистка.

Більш того, артистка разом з чоловіком навіть зверталася до астрологів, щоб вони допомогли їм зачати саме дівчинку. Але зірки зійшлися так, що у подружжя двоє синів.

Також Ассія Ахат розповіла, що в їхній родині жінки рано стають бабусями. Наприклад, її мама отримала такий почесний статус всього лише в 38 років.

Нагадаємо, раніше Ассія Ахат випустила кавер на легендарну пісню Ірини Білик "Ти мій".

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