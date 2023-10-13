Зараз з дівчинкою все добре.

Актриса комедійного жанру і телеведуча Олена Кравець розповіла, як її 7-річна дочка місяць тому впала з самоката, в результаті чого зламала руку.

Вони відразу ж звернулися до лікарів, які вирішили, що дівчинці потрібно робити операцію. На щастя, Катя добре перенесла наркоз і зараз з нею все добре. Однак дівчинці ще якийсь час довелося походити в гіпсі.

"Не буду в подробицях описувати той день, скажу тільки, що він був суцільним нашим хвилюванням, ви розумієте. На фото – Катя позавчора в новій шапці і шарфі, не хотіла знімати. І вона ж в день перелому після операції. Зверніть увагу, без гіпсу!" - розповіла Кравець в Instagram.

Відео дня

Також Кравець подякувала лікарю, який надав професійну допомогу її доньці. За словами Олени, саме він зробив так, що кістки швидко зрослися і Катюші не довелося довго носити гіпс.

Нагадаємо, раніше Наталка Денисенко поскаржилася на проблеми зі здоров'ям. Вона розповіла, що сильно захворіла, проте продовжує працювати.

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