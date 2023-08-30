Анатолій Білий виступив проти путіністів.

Відомий російський актор, який народився у Вінницькій області, Анатолій Білий зірвав гастролі театру "Ленком" в Ізраїлі. Як повідомив керівник театру, більше ста акторам погрожували, тому він ухвалив рішення скасувати виставу за кордоном, щоб убезпечити їхнє життя.

Директор театру Марк Варшавер в коментарі росЗМІ заявив, що "купка хуліганів на чолі з Анатолієм Білим" позбавила заробітків сотні росіян.

"Нам не потрібні проблеми. Мені, як керівнику театру, набагато важливіше здоров'я моїх артистів і співробітників – а ми повинні були поїхати туди великим колективом зі ста чоловік – ніж гастролі", - сказав Варшавер.

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Після цього Варшавер гнівно звернувся до Анатолія Білого:

"Навіщо ж жити країною, яку ти так зневажаєш або ненавидиш навіть? Або твої професійні справи такі кепські і більше не годують, або просто немає гідності. Або ніколи не було".

Скасування гастролей театру "Ленком" - що відомо

Днями в Ізраїлі повинен був виступити з виставою московський театр "Ленком", проте гастролі були скасовані. Спочатку повідомлялося, що жителі країни створили петицію з проханням скасувати концерт трупи, проте пізніше з'ясувалося, що до скасування гастролей доклав руку Анатолій Білий.

Він, до речі, на початку повномасштабного вторгнення засудив злочинний режим Кремля і переїхав з родиною до Ізраїлю. Актор неодноразово цькував російських артистів, які підтримали вбивства українців.

"Вічна пам'ять невинно вбитим. Нехай будуть прокляті на віки ті, хто розв'язав цю безглузду війну. Немає їм прощення. Слава Україні. Якнайшвидшої перемоги", - написав Білий ще 24 лютого 2022 року.

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