Актор, який народився і виріс в Україні, прославляє окупантів і видає фейки Кремля.

Зірка "Антикіллера" Сергій Векслер, який народився у Вінниці і мешкав у нашій країні багато років, публічно порадів повномасштабній війні. Артист перебуває в РФ і підтримує путінський режим, при цьому він поширює фейки Кремля і підіграє роспропаганді.

"Вісім років я дивувався. Вони ж усі, я маю на увазі населення України, почуйте мене зараз, вони зав'язані кров'ю. Вони всі протягом багатьох років скидалися грошима, вони пересилали їх СМС-ками, на оснащення армії, яка воювала на Донбасі", - видав Векслер, говорячи з путіністом Борисом Корчевніковим.

Він повторював фейки Кремля, намагаючись переконати глядачів у тому, що Україна нібито "бомбила" Донбас і хотіла знищити його населення. Такі вигадки РФ намагається поширювати ще з 2014 року.

"Я прийняв її як неминуче і те, що повинно було статися. І сталося. Слава Богу, що це сталося, - заявив путініст.

Український актор публічно порадів війні - відео

Раніше стало відомо, що путініст Векслер, який народився у Вінниці, погрожував матері через суперечки про війну. Він забрав її в РФ, але жінка все одно продовжує читати Українські Новини.

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