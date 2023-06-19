Вони разом провели трохи часу.

Українська актриса Наталка Денисенко нарешті зустрілася зі своїм чоловіком, актором Андрієм Федінчиком, який з початку повномасштабного російського вторгнення вступив до лав ЗСУ.

Федінчик дуже часто залишає дружину і сина вдома, а сам їздить по різних точках, де разом з побратимами героїчно захищає нашу країну від ворожих атак. У зв'язку з цим подружжя часом дуже довго не бачаться, а лише телефонують одне одному по відеозв'язку.

Однак так співпало, що Федінчику все ж вдалося потрапити додому хоч ненадовго, щоб побачити своїх рідних, в День батька. Тому вони вирішили відправитися на сімейний променад, щоб провести час разом.

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Вони прогулялися Києвом і зробили кілька фотографій. Наталка була одягнена в білу міні-сукню і кеди, а Андрій - в джинси, чорну футболку і бейсболку. Доповнили вони свої образи сонцезахисними окулярами.

Нагадаємо, раніше Наталка Денисенко зізналася, на що ніколи не витрачає гроші чоловіка, службовця в ЗСУ. Зірка "Кріпосної" оплачує косметолога та інші "примхи" зі своїх доходів.

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