Чоловік актриси віддає їй майже усе, що заробляє.

Відома актриса Наталка Денисенко розповіла про сімейний бюджет. Її чоловік, актор Андрій Фединчик, який нині служить у ЗСУ, повністю довіряє їй майже усі свої кошти.

"Мій чоловік просто робить, віддає всі гроші мені... І потім каже, що йому нічого непотрібно", - зізналася Денисенко на шоу "Мекнув - питайте".

За словами актриси, її чоловік ніколи не хоче витрачати на себе гроші. Вона навіть вмовляє його купувати собі одяг.

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"Ну коли ми йдемо в магазин, я можу спокійно розрахуватися. Бо усі його гроші в мене", - додала актриса.

Також Денисенко розповіла, на що вона ніколи не витрачає гроші чоловіка. Зірка "Кріпосної" оплачує косметолога та інші "забаганки" зі своїх доходів. Актриса купує дорогі речі та брендові сумки лише за власні гроші. А за процедури у салонах краси вона не платить, адже з ними вона співпрацює на правах реклами.

Нині чоловік Денисенко заробляє менше за неї. Фединчика це турбує, проте сама актриса не бачить у цій ситуації нічого поганого.

"Мій чоловік у ЗСУ. По факту він не має права працювати й заробляти. Він через це переймається... Але до цього він вже стільки заробив, ми збирали на будинок, і я забезпечена ще на роки вперед", - визнала Денисенко.

Що відомо про Наталку Денисенко та її чоловіка

Актриса, яка знімалася, зокрема, у серіалі "Кріпосна", живе у шлюбі з актором Андрієм Фединчиком. Нині він служить у ЗСУ. За словами Денисенко, розлука з коханим дається їй непросто.

Нещодавно актриса зізнавалася, що її чоловік склав заповіт. Він хоче, аби усе майно було записано на Денисенко.

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