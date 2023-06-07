Маріанна Фонсека вирішила зніматися для модних видань РФ.

Українська топ-модель Аліна Байкова "розпекла" відому манекенницю з Бразилії. Її обурила позиція дівчини, яка спочатку підтримувала Україну, а нині знімається для російських глянцевих обкладинок.

Байкова говорила про Маріанну Фонсеку, яка представляє відомі бренди, такі як Dior та Lancome. Вона є значущою персоною в світі моди.

Українська модель опублікувала в Stories скріншоти глянцевих обкладинок РФ, на яких нещодавно з'явилася Фонсека. За словами Байкової, вона не очікувала на те, що її колега так вчинить.

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"Вчора Росія підірвала українську гідро і електростанцію! Жахлива екологічна та гуманітарна катастрофа. А Маріанна Фонсека, яка підтримувала Україну, з гордістю публікує нову обкладинку російського журналу. Чи є щось, чого я не розумію в цьому житті?" - заявила Байкова.

Також вона залишила посилання на допис бразильської моделі, який та публікувала навесні 2022 року. Тоді Фонсека відвідала прем'єру фільму "Елвіс" і зустрілася там з Байковою.

На прем'єрі українка подарувала їй жовто-блакитну стрічку. На знак підтримки нашої країни Фонсека її прийняла. Сама модель відзначала, що для неї це дуже важливо.

Нині ж Фонсека нічого не говорить про нашу країну. На її сторінці в Instagram дійсно можна помітити, що вона стала зніматися для російських модних видань.

Хто така Маріанна Фонсека

Маріанна Фонсека - відома модель з Бразилії. Їй 33 роки, а свою кар'єру вона почала в 15 років. Модель рекламує купальники і виходила на подіуми, представляючи вбрання від відомих брендів.

Нагадаємо, раніше топ-модель Байкова "послала" Путіна на Каннському фестивалі, через що її намагалися прогнати з килимової доріжки.

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