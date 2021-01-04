Аліна Гросу та Роман Полянський разом відпочивають у Буковелі.

Українську співачку Аліну Гросу запідозрили в романі з російським актором Романом Полянським.

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В Instagram дівчина опублікувала відео, на якому вона разом з Полянським позує на гірськолижному курорті "Буковель".

Фанати впевнені, що між зірками є романтичні стосунки. Адже Аліна вже не вперше показує спільні з Романом фото і відео, а сам Полянський неодноразово знімався в кліпах співачки.

"Я балдію від вашого дуету", "Ви класна пара", "Ідеальна пара", - пишуть коментатори.

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Автор: УНІАН