Гросу показала фото / instagram.com/alina_grosu
Українську співачку Аліну Гросу запідозрили в романі з російським актором Романом Полянським.
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В Instagram дівчина опублікувала відео, на якому вона разом з Полянським позує на гірськолижному курорті "Буковель".
Фанати впевнені, що між зірками є романтичні стосунки. Адже Аліна вже не вперше показує спільні з Романом фото і відео, а сам Полянський неодноразово знімався в кліпах співачки.
"Я балдію від вашого дуету", "Ви класна пара", "Ідеальна пара", - пишуть коментатори.
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