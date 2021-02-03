Алла Добкіна стоїть перед самою сценою, на якій танцюють дівчата в облягаючих червоних і чорних костюмах.

Дочка політика Михайла Добкіна засвітилася на VIP-концерті епатажної української співачки MARUV.

Алла Добкіна під час концерту зняла відео, яке співачка Анна Корсун (MARUV) виклала в сторіз у своєму Instagram.

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На кадрах видно, що Алла Добкіна стоїть перед самою сценою, на якій танцюють дівчата в облягаючих червоних і чорних костюмах.

Дочка політика знімає себе, пританцьовуючи, а потім показує пальцем у бік сцени.

За даними ЗМІ, MARUV виступила на дні народження Іллі Добкіна - сина Дмитра Добкіна і, відповідно, двоюрідного брата Алли.

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Автор: УНІАН