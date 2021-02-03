Дочка політика Михайла Добкіна засвітилася на VIP-концерті епатажної української співачки MARUV.
Алла Добкіна під час концерту зняла відео, яке співачка Анна Корсун (MARUV) виклала в сторіз у своєму Instagram.
Читайте такожДобкін зняв дивний ролик з померлим Кернесом: мережа спантеличена (відео)
На кадрах видно, що Алла Добкіна стоїть перед самою сценою, на якій танцюють дівчата в облягаючих червоних і чорних костюмах.
Дочка політика знімає себе, пританцьовуючи, а потім показує пальцем у бік сцени.
За даними ЗМІ, MARUV виступила на дні народження Іллі Добкіна - сина Дмитра Добкіна і, відповідно, двоюрідного брата Алли.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Дочка нардепа Добкіна похвалилася відвертими фото з відпочинку
- MARUV без білизни влаштувала пожежу в мережі: такого сексу ви ще не бачили
- Дочка Добкіна похвалилася великим татуюванням між ніг (фото)
- MARUV показала ніжне фото в купальнику
- MARUV блиснула довгими ніжками в сексі-купальнику
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram