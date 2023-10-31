Примадонна опублікувала нове фото.

Російська співачка Алла Пугачова вперше за довгий час з'явилася в соціальній мережі Instagram і опублікувала спільне з чоловіком Максимом Галкіним фото.

У кадрі Примадонна позувала в чорних обтислих штанях і сорочці в смужку з відкритими плечима. На худенькі ніжки вона одягла темні балетки. Галкін постав в casual-костюмі і кедах.

"Живемо далі", - підписала фото Пугачова.

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Що з цього приводу думають її шанувальники - невідомо, бо артистка прибрала можливість коментувати її пост.

Переїзд Пугачової і Галкіна

На початку повномасштабного російського вторгнення Алла Пугачова і Максим Галкін переїхали з Росії до Ізраїлю. Вони засудили велику війну в Україні.

Однак в Ізраїлі у них не вийшло спокійно жити. Після того, як бойовики ХАМАС напали на Ізраїль, вони були змушені переїхати. При цьому на початку війни в Ізраїлі Галкін казав, що вони залишаються на місці і не планують нікуди переїжджати. Зараз же стало відомо, що вони поїхали на Кіпр.

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