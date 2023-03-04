Російська блогерка заявила, що Алла Борисівна - дуже важлива особистість, яка повинна повернутися.

Аллу Пугачову, яка висловилася проти війни і поїхала в Ізраїль, покликали назад в Росію. Таку заяву зробила блогерка Анна Калашнікова, пишуть росЗМІ.

"Безумовно, Алла Борисівна - важлива особистість в музичній індустрії. І хотілося б, щоб вона залишалася в Росії, там, де і стала культурною спадщиною. І не забувала тих людей, шанувальників, які її люблять і дуже обожнюють. А таких в Росії багато. Впевнена, що частина з них мріють почути від Примадонни слова підтримки і чекають якнайшвидшого повернення, відчувають себе покинутими. Так що будемо вірити в повернення Алли Борисівни, і що зв'язок між глядачем і артистом відновиться", - сказала Калашнікова.

Коментатори в соціальних мережах не погодилися з таким висловлюванням блогерки.

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Реакція соцмереж

"Навіщо? Навіщо вона тут?"

"Ніхто її вже не чекає..."

"Ніхто на неї не чекає. Вся її сімейка давно живе за межами Росії, всі вже громадяни інших країн! Вона вже давно там лікувалася і жила, просто Галкін бабло рубав на "Першому". Ну, і вона, типу, з ним поряд з внучатами імітувала сім'ю міцну!"

Де зараз Алла Пугачова

Судячи з інформації в соцмережах, Примадонна з сином Гаррі і донькою Лізою зараз живе в Ізраїлі. Там же знаходиться і Максим Галкін, який досить часто літає по світу з гастролями. У Росії він більше не виступає.

Нагадаємо, російська блогерка розповіла про реальний стан Пугачової.

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