Аллу Пугачову, яка висловилася проти війни і поїхала в Ізраїль, покликали назад в Росію. Таку заяву зробила блогерка Анна Калашнікова, пишуть росЗМІ.
"Безумовно, Алла Борисівна - важлива особистість в музичній індустрії. І хотілося б, щоб вона залишалася в Росії, там, де і стала культурною спадщиною. І не забувала тих людей, шанувальників, які її люблять і дуже обожнюють. А таких в Росії багато. Впевнена, що частина з них мріють почути від Примадонни слова підтримки і чекають якнайшвидшого повернення, відчувають себе покинутими. Так що будемо вірити в повернення Алли Борисівни, і що зв'язок між глядачем і артистом відновиться", - сказала Калашнікова.
Коментатори в соціальних мережах не погодилися з таким висловлюванням блогерки.
Реакція соцмереж
- "Навіщо? Навіщо вона тут?"
- "Ніхто її вже не чекає..."
- "Ніхто на неї не чекає. Вся її сімейка давно живе за межами Росії, всі вже громадяни інших країн! Вона вже давно там лікувалася і жила, просто Галкін бабло рубав на "Першому". Ну, і вона, типу, з ним поряд з внучатами імітувала сім'ю міцну!"
Де зараз Алла Пугачова
Судячи з інформації в соцмережах, Примадонна з сином Гаррі і донькою Лізою зараз живе в Ізраїлі. Там же знаходиться і Максим Галкін, який досить часто літає по світу з гастролями. У Росії він більше не виступає.
Нагадаємо, російська блогерка розповіла про реальний стан Пугачової.