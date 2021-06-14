Сьогодні, 14 червня, реперка відзначає свій день народження.

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona сьогодні святкує своє 30-річчя. Ще кілька років тому про неї ніхто не знав, але зараз вона улюблениця мільйонів.

Хто б міг подумати, що вихователька дитсадка в Баришівці стане найпопулярнішою реп-артисткою України? Розповідаємо докладніше.

Alyona Alyona з дитинства захоплювалася музикою і писала тексти. Але тільки в 27 років вона зважилася показати їх світу і опублікувала відео в YouTube. У жовтні 2018 року вийшов перший відеокліп "Рибки", а 12 листопада виходить другий відеокліп - на пісню "Голови", який протягом місяця набрав 1 000 000 переглядів. Потім виконавиця випустила ще кілька треків, а в 2019 році вийшов її дебютний альбом "Пушка".

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На цьому її популярність почала тільки зростати. І вже в 2020 році вона стала учасницею шоу "Танці з зірками". До фіналу артистка так і не дійшла, але шанувальники, здається, почали ще більше її любити.

15 січня 2021 року стала володаркою призу глядацьких симпатій премії Music Moves Europe Talent Awards. Більш того, багато українських зірок неодноразово віддавали перше місце в певному рейтингу реп-культури саме Alyona Alyona.

Нещодавно Alyona Alyona випустила другий альбом під назвою "Галас". Це інтернаціональна робота не тільки за участю українських виконавців, а й з іншими артистами з різних країн світу.

alyona alyona – Рибки

alyona alyona - Залишаю свій дім

alyona alyona - Пушка

alyona alyona feat. JAMALA - Забирай

alyona alyona feat. KYIVSTONER - Рятувальний круг

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Автор: Діана Могилєвич