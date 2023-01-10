Деякі шанувальники стверджують, що зараз не варто витрачати час на складання "чорних списків" для артистів-путіністів, адже вони і так не збираються їхати на територію нашої країни.

Відомий телеведучий Анатолій Анатоліч пояснив, чому зараз важливо вводити санкції проти російських артистів, які підтримали війну. Він підкреслив, що не варто недооцінювати роль обмежень і "чорних списків" для них. Ось як це прокоментував Анатолій Анатоліч:

"Я поясню чому. Тому що, звичайно, американцям або європейцям немає часу розбиратися, хто такий Харатьян, хто такий Лазерєв або хто така Лоліта Мілявська. Тому коли вони вводять новий пакет санкцій, а це заборона на в'їзд, заборона на нерухомість, тобто арешт всього нерухомого майна в країнах Євросоюзу або Сполучених Штатах, вони зазвичай керуються списками українських санкцій".

Шоумен додав, що перерахованим особистостям варто незабаром очікувати неприємних нововведень з боку ЄС і США.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський 7 січня ввів у дію рішення про санкції щодо російських артистів. У список потрапили Ірина Аллегрова, Жанна Бадоєва, Лариса Доліна, Стас П'єха, Лоліта Мілявська, Анна Нетребко, Вікторія Дайнеко та інші артисти, які підтримали кремлівський режим або цинічно замовчують про війну.

Також УНІАН писав, що американські активісти подали прохання до місцевих органів самоврядування з проханням заборонити путіністу Філіпу Кіркорову в'їзд на територію країни. Якщо це рішення набуде чинності, він більше не зможе відвідувати свій розкішний особняк у Маямі.

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