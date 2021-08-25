Виявляється, що на "безкоштовний" концерт пускали не всіх бажаючих.

24 серпня в Маріїнському парку відбувся концерт італійського оперного співака Андреа Бочеллі, в якому взяли участь і наші українські зірки.

Шанувальники творчості Бочеллі думали, що концерт буде безкоштовним, хоча в анонсі було сказано, що потрібно внести благодійний внесок. У підсумку багато хто таки прийшли на концерт, але не змогли на нього потрапити по ряду причин.

Як повідомляє телеканал "НАШ", охоронці сказали багатьом відвідувачам, що виступ можна подивитися тільки за спеціальними запрошеннями, а зйомки - заборонені.

У підсумку розлючений натовп почав кричати "Ганьба" через те, що їх не пустили на концерт. Деякі відзначили, що чекали на цю подію аж кілька років.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич