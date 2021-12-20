Зараз авто знаходиться на стоянці в Лондоні.

Український артист Андрій Данилко понад 10 років тому на аукціоні Coys Of Kensington купив автомобіль Фредді Мерк'юрі. На той час він коштував близько 120 тисяч доларів.

Відомо, що Rolls-Royce Silver Shadow, який належав Мерк'юрі, спочатку придбала компанія Goose Productions Ltd, а потім його перекупив Данилко.

В ефірі шоу "Маска" Андрій Михайлович розповів, що цей автомобіль зараз знаходиться на стоянці в Лондоні.

Читайте також"Я витрачала гроші своїх чоловіків": Слава Камінська розсекретила свою нерухомість"Він стоїть на парковці в Лондоні, вже 10-й рік пішов. І мене щороку зло бере, тому що я плачу за стоянку. Там якась проблема з тим, щоб привезти його сюди. Але є надія, що ми все-таки це зробимо", - сказав Данилко.

Також він додав, що в бардачку авто лежать серветки і парфуми Фредді, які він хоче забрати собі.

"Ми хочемо виставити Rolls-Royce Фредді Мерк'юрі як перший експонат в залі "Україна", з якого почнеться велика зіркова експозиція української естради. Я все-таки сподіваюся, що нам це вдасться і всі на нього подивляться. Там в бардачку лежать його серветки і парфум, який я заберу собі", - додав артист.

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко злився у пристрасному поцілунку з Дашею Астаф'євою на шоу "Маска".

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Автор: Діана Могилєвич