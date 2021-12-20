Андрій Данилко купив машину Фредді Мерк'юрі / фото stb.ua

Український артист Андрій Данилко понад 10 років тому на аукціоні Coys Of Kensington купив автомобіль Фредді Мерк'юрі. На той час він коштував близько 120 тисяч доларів.

Відомо, що Rolls-Royce Silver Shadow, який належав Мерк'юрі, спочатку придбала компанія Goose Productions Ltd, а потім його перекупив Данилко.

В ефірі шоу "Маска" Андрій Михайлович розповів, що цей автомобіль зараз знаходиться на стоянці в Лондоні.

Читайте також"Я витрачала гроші своїх чоловіків": Слава Камінська розсекретила свою нерухомість"Він стоїть на парковці в Лондоні, вже 10-й рік пішов. І мене щороку зло бере, тому що я плачу за стоянку. Там якась проблема з тим, щоб привезти його сюди. Але є надія, що ми все-таки це зробимо", - сказав Данилко.

Також він додав, що в бардачку авто лежать серветки і парфуми Фредді, які він хоче забрати собі.

"Ми хочемо виставити Rolls-Royce Фредді Мерк'юрі як перший експонат в залі "Україна", з якого почнеться велика зіркова експозиція української естради. Я все-таки сподіваюся, що нам це вдасться і всі на нього подивляться. Там в бардачку лежать його серветки і парфум, який я заберу собі", - додав артист.

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко злився у пристрасному поцілунку з Дашею Астаф'євою на шоу "Маска".

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Автор: Діана Могилєвич