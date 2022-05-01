Зірка приїхала з подарунками та не відмовляла усім охочим в обіймах.

Голлівудська зірка та посол ООН у справах біженців Анджеліна Джолі, яку 30 квітня помітили у Львові, відвідала евакуйованих з Луганщини дітей. Акторка привезла до навчально-реабілітаційного центру подарунки.

Про це повідомляється на сторінці КЗ ЛОР НРЦ "Гармонія" у Facebook.

"Акторка та її команда прибули до дітей з подарунками, гарним настроєм. Також пані посол поспілкувалася з дітьми з Луганщини", - розповіли у реабілітаційному центрі.

На фото можна побачити, що Джолі поспілкувалася з дітьми та не залишила їх без обіймів. Зірка приділила увагу усім малюкам, які хотіли побути поруч із нею. У коментарях українці пишуть, що вони приємно вражені тим, якою доброю та чуйною є Джолі.

Візит Анджеліни Джолі до Львова: що відомо

Нагадаємо, про те, що Джолі приїхала до Львова, стало відомо 30 квітня. Українці бурхливо відреагували на візит акторки та підірвали мережу десятками мемів.

Не могли оминути візит Джолі до Львова й російські ЗМІ, пропагандисти та урядовці. Так, Тіна Канделакі зазначила, що її "воротить" від Джолі, а голова Роскосмосу Рогозін присвятив акторці вірш.

Згодом стало відомо, що Джолі у Львові довелося тікати в бомбосховище, а Потап різко відповів Канделакі, яку "нудить" від зірки. Вже за декілька годин Jerry Heil і Kalush Orchestra заспівали пісню для Джолі.