Анджеліна Джолі / depositphotos.com

Під час візиту голлівудської актриси Анджеліни Джолі до Львова їй подарували срібну каблучку з картою України. 

Так, знаменитість отримала каблучку від українського ювелірного заводу "Онікс". Вона одразу ж одягла її на безіменний пальчик. 

"Дуже раді, що нам вдалося подарувати нашу фірмову каблучку "Карта України" Анджеліні Джолі. Прекрасна згадка про прекрасну країну", - йдеться в описі до фото.

Анджеліна Джолі була у Львові / instagram.com/oniks_jewellery

Нагадаємо, в травні голлівудська актриса Анджеліна Джолі з доброї волі кілька днів перебувала в Україні. Вона відвідала Львів, в якому зустрілася з постраждалими від війни дітьми.

Пізніше у своїх соцмережах вона показала осколок бомби, знайдений в обстрілюваному Львові. 

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