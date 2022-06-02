Актриса підтримує Україну в розв'язаній РФ війні.

Під час візиту голлівудської актриси Анджеліни Джолі до Львова їй подарували срібну каблучку з картою України.

Так, знаменитість отримала каблучку від українського ювелірного заводу "Онікс". Вона одразу ж одягла її на безіменний пальчик.

"Дуже раді, що нам вдалося подарувати нашу фірмову каблучку "Карта України" Анджеліні Джолі. Прекрасна згадка про прекрасну країну", - йдеться в описі до фото.

Нагадаємо, в травні голлівудська актриса Анджеліна Джолі з доброї волі кілька днів перебувала в Україні. Вона відвідала Львів, в якому зустрілася з постраждалими від війни дітьми.

Пізніше у своїх соцмережах вона показала осколок бомби, знайдений в обстрілюваному Львові.

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