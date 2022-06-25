Голлівудська актриса нещодавно відвідала Львів за своєю ініціативою.

Оскароносна актриса і посол доброї волі ООН у справах біженців Анджеліна Джолі дала інтерв'ю виданню Madame Figaro. У розмові вона захопилася стійкістю українців.

"Я своїми очима бачила абсолютну стійкість і неймовірну силу цих людей, які не тільки виживають в цій ситуації війни, але і захищають оточуючих", - підкреслила зірка.

"Головне, що мене турбує насамперед - права людини і біженців", - уточнила Анджеліна Джолі.

Відзначимо, Джолі носить срібну каблучку з картою України, яку їй подарували під час візиту до Львова.

Також додамо, що під час візиту в Україну актрисі довелося бігти в укриття через повітряну тривогу. Коли оголосили про небезпеку ракетного удару, волонтери відразу ж запропонували Джолі пройти в більш безпечне місце. Так, вона разом з натовпом бігла в бомбосховище.

Нагадаємо, актор, який зіграв Драко Мелфоя в "Гаррі Поттері", підтримав українців. В опублікованому відео він назвав президента РФ Володимира Путіна злом і порівняв з головним лиходієм поттеріани Лордом Волдемортом.

Також УНІАН повідомляв, що голлівудський актор Бен Стіллер відвідав Україну. Він побував у Львові та на Київщині. За результатами візиту він заявив - був шокований побаченим в Україні.

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