Попри біль у нозі, артистка змогла відпрацювати на знімальному майданчику.

Співачка Анна Трінчер, яка нещодавно випустила пісню "Який ти козак" спільно з Позитивом, розповіла про складнощі під час зйомок кліпу. Так, сама композиція вийшла в середині жовтня, а кліп артисти представили тільки днями.

ТСН пише, що Аня змушена була зніматися з жахливим болем у нозі. Травму зірка отримала напередодні під час концерту. Але попри всі болі їй вдалося виконати складну хореографію на високих підборах.

"Зйомки були дуже складні. Ми зняли кліп у дуже холодному павільйоні лише за одну ніч. Та ще з моєю напівзломаною ногою на підборах і з танцями", - розповіла Трінчер.

Артистка додала, що основна мета цієї пісні - підняти настрій українцям на період новорічних свят.

"Це вийшло феєрично, дуже яскраво і просто танцювально. Ми вирішили підняти настрій всім перед новорічними святами. Щоб у колі сім'ї, вдома, всі танцювали разом з нами", - резюмувала співачка Анна Трінчер.

Анна Трінчер і Позитив - "Який ти козак": відео

Нагадаємо, зірка "Школи" Анна Трінчер повністю оголилася перед фанатами.

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