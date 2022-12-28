Цей кліп відразу ж підніме вам настрій.

Українські артисти Анна Трінчер і Олексій Завгородній (Позитив) випустили кліп на пісню "Який ти козак". Сама пісня вже стала дуже популярною, особливо в соціальній мережі TikTok. Цілком можливо, що кліп повторить цей успіх.

Варто відзначити, що сюжетна лінія в кліпі зараз дуже актуальна. Вона присвячена відключенню електроенергії і українцям, які будь-яку складну ситуацію можуть обіграти.

"Пісня "Який ти козак" говорить про силу козацького роду, яка повинна надавати всім українцям впевненість у власних силах, ще більшу віру в перемогу і незламний бойовий дух. А відеокліп на неї знято для підняття вашого настрою", - йдеться в описі до відео.

Крім того, в цьому кліпі Трінчер змінила декілька образів. В одному з них вона станцювала на столі разом з учасниками шоу-балету.

Нагадаємо, новий трек зі словами Джонсона "З Різдвом everybody" відразу став хітом. Буквально за кілька днів ролик зібрав понад 117 тисяч переглядів на YouTube.

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