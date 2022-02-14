Дівчина зовсім недавно зробила маммопластику.

Нещодавно українська співачка і блогер Анна Трінчер зробила операцію зі збільшення грудей. Таке хірургічне втручання могло обійтися їй в 6 тисяч доларів, але дівчина трохи сторгувалася.

"У мого хірурга це коштує шість тисяч доларів. Але, я ж артистка, я ще й єврейка, я змогла трохи домовитися", - сказала Анна в програмі "Світське життя".

Також вона додала, що зараз п'є антибіотики і знеболювальне. З мінусів після операції вона назвала те, що їй незручно спати. Єдина поза, в якій їй не боляче - це лежачи на спині.

"Це для мене дійсно відчайдушний крок, тому що я дійсно люблю жіночні форми. Я люблю пишні груди, великі сідниці", - додала Трінчер.

Нагадаємо, раніше Анна Трінчер показала реакцію бабусі на її збільшені груди. Родичці не сподобалося те, що зробила Анна, тому вона вилаяла її за такий вчинок.

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