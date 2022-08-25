Олексій Арестович взяв участь у концерті до Дня Незалежності України.

Вчора, 24 серпня, відбувся великий концерт, приурочений Дню Незалежності України. Серед багатьох артистів була і Вєрка Сердючка, яка вийшла на сцену зі своєю "мамою", роль якої виконує Інна Білокінь.

Про це повідомляє ТСН.

Але Андрій Данилко вирішив порадувати українців у такий важливий день і запросив радника ОПУ Олексія Арестовича взяти участь у його виступі. Так, улюбленець мільйонів вийшов на сцену і пожартував, що вже був тричі щасливо одружений, але зараз його привабила "мама" Сердючки.

"Українська мова це єдина, в якій слово "людина" єдина в світі жіночого роду. Тобто, жінка - це все для нас. Я три рази одружений, всі три рази щасливо. Бачу, що намітився...", - заінтригував Арестович.

Потім він подивився на "маму" Сердючки і додав: "Це доля. Серце крається, але..." Після цих слів він обійняв Інну Білокінь.

Нагадаємо, "мама" Вєрки Сердючки показала рідкісне фото чоловіка і дочки.

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