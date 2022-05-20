Українки мріяли це побачити ще з початку війни.

З початку війни в Україні радник глави ОПУ Олексій Арестович став улюбленцем багатьох жінок. У народі його прозвали "заспокійливим".

Більш того, його солодкий голос, приваблива зовнішність і харизма нікого не залишили байдужим. З кожним днем у нього стає все більше і більше прихильниць.

Ось тільки сам Арестович не звертає уваги на жінок. Навіть в Instagram він підписаний тільки на свою дружину. І, здавалося б, що мріям жінок вже не здійснитися. Але, ні.

Вчора Олексій Арестович вирішив у прямому ефірі Юлії Латиніної одягнути вишиванку на честь свята. Він не посоромився зняти футболку і "засвітити" торс. Жінки виявилися в захваті від такого жесту Арестовича, адже він - мрія багатьох.

Нагадаємо, хто підкорив серце соліста Kalush Orchestra.

Вас також можуть зацікавити новини: