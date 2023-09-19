Він не зміг стримати емоції від історії хлопчика про загиблу близьку людину.

Днями український музикант і тренер шоу "Голос країни-13" Артем Пивоваров дав концерт, під час якого сталася непередбачена обставина.

Один з глядачів - маленький хлопчик - розплакався під час того, як артист виконував свою пісню "Говори". Пивоваров не зміг продовжити далі виступ і зупинив концерт.

Як виявилося, хлопчик втратив на війні близьку людину, яка дуже любила цю пісню. Саме тому він не зміг стримати емоцій.

Артем спробував заспокоїти хлопчика і сказав йому слова підтримки:

"Я відчував те саме. Головне, що людина, яку ти пам'ятаєш, вона залишила найкращі думки про себе. Це важливо. Тому що якщо ти згадуєш її сьогодні, якщо ти плачеш на честь цієї людини, швидше за все, ця людина була особливою і робила особливі речі у своєму житті".

Він додав, що проявляти свої емоції - це нормально, навіть якщо це сльози.

"Знаєш, кажуть, що чоловіки не плачуть, але це неправда. Твої мужність і сила в тому, що ти можеш проявляти свої емоції. У твоєму житті буде багато моментів, коли ти будеш розчаровуватися в людях. Іноді, можливо, в своїх думках теж. Але ці речі роблять нас сильнішими. Ти втратив близьку людину. Повір, це майже кожна людина відчувала", - додав Пивоваров.

У момент, коли Пивоваров намагався підтримати хлопця, йому самому не вдалося стримати сльози.

Нагадаємо, раніше Артем Пивоваров "заснув" у прямому ефірі.

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