Українська співачка Тіна Кароль ефектно виступила на музичному фестивалі Atlas Weekend. При цьому її інноваційний виступ ледь не обернувся для неї трагедією.
Так, Тіна використовувала багато піротехніки, через що опинилася в хмарі чадного газу. В результаті співачка насилу дихала, лежачи на високій платформі.
"Ця піротехніка, в перший день її було менше, в другий її стало більше. І ми ніколи не тестували з нею. І вийшло, що я опинилася в хмарі чадного газу... Я просто за ковтками повітря тягнулася. Вже мій мозок не розумів, що треба просто встати і дихати хоча б повітрям вище. Тобто, це як в диму чадного газу при пожежі опинитися", - розповіла співачка.
Варто зазначити, що за словами генерального директора фестивалю, на виступ Тіни Кароль прийшло найбільше людей.
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