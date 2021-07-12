Тіна Кароль ледь не отруїлася чадним газом.

Українська співачка Тіна Кароль ефектно виступила на музичному фестивалі Atlas Weekend. При цьому її інноваційний виступ ледь не обернувся для неї трагедією.

Так, Тіна використовувала багато піротехніки, через що опинилася в хмарі чадного газу. В результаті співачка насилу дихала, лежачи на високій платформі.

"Ця піротехніка, в перший день її було менше, в другий її стало більше. І ми ніколи не тестували з нею. І вийшло, що я опинилася в хмарі чадного газу... Я просто за ковтками повітря тягнулася. Вже мій мозок не розумів, що треба просто встати і дихати хоча б повітрям вище. Тобто, це як в диму чадного газу при пожежі опинитися", - розповіла співачка.

Варто зазначити, що за словами генерального директора фестивалю, на виступ Тіни Кароль прийшло найбільше людей.

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Автор: Діана Могилєвич