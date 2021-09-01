Група завела аккаунт в соціальній мережі.

Шведська група АВВА зареєструвалася в соціальній мережі ТікТок і вже встигла опублікувати чотири відео. За добу на групу підписалися понад 470 тисяч людей.

Група оприлюднила ролик з піснею Dancing Queen, яку виконує невідомий піаніст. А також є відео-анонс Abba Voyage: "Спасибі за очікування, подорож ось-ось почнеться. Агнета, Бьорн, Бенні, Анні-Фрід", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, легендарний гурт АВВА випустить п'ять нових треків за останні 39 років. Група запустила новий веб-сайт під назвою "Abba Voyage". Очікується, що це буде давній "голографічний тур", про який спочатку оголосили в 2016 році. На постері вказана дата 2 вересня.

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Автор: Діана Могилєвич