Фанати чекають на них вже 39 років.

Шведська група ABBA, яка розпалася на початку 1980-х, анонсувала випуск п'яти нових пісень.

Про це пише BBC.

Група запустила новий веб-сайт під назвою "Abba Voyage". Очікується, що це буде давній "голографічний тур", про який спочатку оголосили в 2016 році. На постері вказана дата 2 вересня.

Також очікується, що група випустить п'ять нових пісень для супроводу шоу. Так вони хочуть подякувати фанатам за терпіння.

Читайте такожУ Вакарчука народився син – ЗМІЯк повідомляє Sun, в шоу будуть задіяні двійники зірок і прозвучать хіти Waterloo, Dancing Queen і Mamma Mia.

Для цієї вистави в Лондоні побудують спеціальний театр, де представлять фанатам фільм про повернення групи на сцену.

Нагадаємо, що кілька років тому ABBA анонсувала віртуальне турне.

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Автор: Людмила Жерновська