Дане рішення викликане нападом армії РФ на Україну 24 лютого.

Берлінський міжнародний кінофестиваль відреагував на події в Україні. Адміністрація конкурсу вирішила заборонити російським делегаціям брати участь у фестивалі, проте заборони на російські фільми накладено не було.

Про це сказано на офіційному сайті Берлінале.

"Навіть перед обличчям злочинної російської агресивної війни не може бути наміру виключити кінематографістів або діячів культури в Берліналі на підставі їх національності або ізолювати їх", - сказано в прес-службі.

Крім того, не будуть допущені до участі у фестивалі делегації з інших країн і актори, які підтримують путінський режим і агресію РФ на українській території.

Нагадаємо, режисер Тимур Бекмамбетов засудив війну і назвав події в Україні монументальним лихом.

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