Зірка у захваті від свого перевтілення.

Відома українська співачка Слава Камінська здивувала фанатів несподіваною зміною іміджу.

Новий образ зірка показала фоловерам в Instagram-сторіз.

Співачка перефарбувала своє руде волосся та стала білявкою. Крім того, зірка змінила довжину волосся. Тепер у неї каре.

Схоже, новий образ дуже подобається зірці. Вона опублікувала кілька сторіз з новою зачіскою та зробила собі кілька компліментів.

"Боже, ну яка красива! Гарна, як машина пожежна", – прокоментувала вона.

Читайте такожСлава Камінська представила ліричний трек й натякнула, що присвятила його екс-чоловікуНагадаємо, що напередодні відома українська співачка Слава Камінська опублікувала у своєму інста-блозі зворушливий пост, в якому розповіла про розставання. Зірка не назвала імені таємничого чоловіка, до якого публічно звернулася.

Вас також можуть зацікавити новини: