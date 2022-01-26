Новий пост співачки викликав у шанувальників неоднозначні емоції.

Українська співачка Слава Камінська опублікувала у своєму інста-блозі зворушливий пост, в якому розповіла про розставання.

За словами дівчини, вона не хоче з'ясовувати стосунки. А перед тим як піти у неї були мільярди сумнівів.

"Якби мені вистачило слабкості продовжувати з'ясовувати з тобою стосунки, я б написала багатотомний твір без ілюстрацій. Але я не йду двічі, не йду, щоб повернутися, не йду, щоб мене повертали. Рішення піти - це мільйони (кому я брешу, мільярди) думок і сумнівів. Я закриваю за собою двері тільки коли мені більше нічого сказати в замкову щілину", - написала Камінська.

Також співачка зазначила, що досі в її серці живе кохання, але вона відпускає цю людину. А собі вона побажала гарного нового шляху.

Читайте такожРегіну Тодоренко "рознесли" за "целюлітне" фотоВарто відзначити, що Слава не афішує своє особисте життя. З ким вона перебувала у стосунках - невідомо.

"Все буде добре, потрібно трошки почекати", "Інтригантка", "Едгар (Доббі) вільний?", "Чекаю на пояснювальну бригаду", "Не вірю", - шанувальники спантеличені постом зірки.

Нагадаємо, раніше Слава Камінська підтримала опальну Ані Лорак і натрапила на критику.

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