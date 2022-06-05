Відомий російський музикант також зазначив, що не вірить ніяким ЗМІ РФ, тому що всі брешуть.

Іменитий російський музикант і лідер рок-групи "Акваріум" Борис Гребенщиков заявив, що зневажає росіян. Також він підкреслив, що не довіряє жодному медіа РФ, навіть опозиційному, оскільки всі вони займаються пропагандою. Таку позицію він озвучив в інтерв'ю виданню "Настоящее время".

Артист сказав, що не поділяє пропагандистську позицію і не намагається переконати людей, які в неї вірять.

"Думка людей, яких я зневажаю, мене абсолютно не цікавить. Якщо є можливість сперечатися, то сперечатися вже нема чого. Я особливо нікому руку не простягаю, але мені здається, що войовничі прагнення розділяти людей на "цих" і "тих" все одно до добра не приведуть", - вважає Гребенщиков.

"У вашому колі немає людей, які б схвалювали війну тире спецоперацію?",- запитав ведучий.

"Не будемо вживати завідомо неправдивий термін. Війна. Я не знаю, я не можу собі уявити людей, які б могли схвалювати війну", - сказав Борис Гребенщиков.

Нагадаємо, Макаревич жорстко послав тих, хто підтримує війну в Україні і пише букву Z.

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