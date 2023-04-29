Колись відомий російський співак тепер скаржиться на хвороби і розповідає про те, чи боїться він ядерної війни.

48-річний російський співак Андрій Губін, який вже багато років не дає концерти, ховається від людей і веде самітницький спосіб життя. Артист боїться померти і стверджує, що сильно хворий.

Губін поскаржився на проблеми російському ведучому Андрію Малахову, якого він пустив у свій заміський будинок. Там співак пише нові пісні. Однак повертатися на сцену він не хоче. За словами Губіна, він не погодиться виступати навіть за мільйон доларів.

Крім цього, Губін з радістю поділився розповідями про те, що він вірить в НЛО. Співак стверджує, що своїми очима бачив "корабель прибульців". Він нібито блимав і летів прямо над Москвою.

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Також артист розповів, що він лежав у "психлікарні". Колись йому порадили пролікувати нерви в одній з клінік, де нібито колись спостерігалися Кобзон, Гафт і навіть Висоцький.

"Ну я подумав, поганий той артист, який не лежав у психлікарні", - заявив Губін.

Також колись відомий артист висловився про те, чи боїться він ядерної війни. Як виявилося, Губін вірить в "теорію змови".

"Зараз такий час, коли йде зіткнення глобальних інтересів суспільства з одного боку і з іншого. Це завжди було. Ми по різні боки барикад. І ось ця криза зараз нарощується. Я вірю в світовий уряд, в теорію змови. І вони тримають народ не в страху, а щоб люди просто один одного не перебили", - заявив артист.

Також він зазначив, що в школі його вчили тому, що в майбутньому будуть війни. Тепер він бачить "інформаційну війну".

"Що повинні робити прості люди в такій ситуації? Думати про порятунок сім'ї. Зробіть своє близьке коло захисту і чекайте. Чекайте і особливо не рипайтеся. Тут такі розборки йдуть...", - зазначив Губін.

Співак стверджує, що він хворий. За словами Губіна, він знаходиться на межі. Однак він все одно сподівається на те, що йому вдасться одужати.

"У мене серце б'ється з перебоями. Лікарі сказали, що у мене серцева сумка не на місці. Я боюся померти щодня. Але, в принципі, я стільки років не вмираю... Бог мене любить... Я сильно дуже хворію", - поскаржився співак.

Що Губін говорить про війну в Україні

48-річний артист, який на початку 2000-х присвятив Путіну пісню і назвав його "супер діджеєм", зараз наполегливо мовчить про політику. Він вірить у "світову змову" і лише намагається натякати на свою позицію. Губін у своїх інтерв'ю говорить про "сварку народів", але не насмілюється засудити путінську агресію.

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