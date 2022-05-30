Сазикіна накинулася на Брежнєву через її засудження війни.

Російський продюсер Олеся Сазикіна вважає, що Віра Брежнєва повинна повернути всі зароблені в РФ гроші. За її словами, ця країна її збагатила, а вона зараз її засуджує через війну в Україні.

Про це повідомляє ryazan.life.

Як розповіла Сазикіна, Брежнєва в Росії користувалася попитом серед дуже заможної аудиторії. Одного разу її запросили в будинок заможної людини, щоб вона виконала кілька пісень на честь 4-річчя його дочки. Але дівчинка швидко заснула, тому Брежнєву попросили трохи затриматися. За цей міні-корпоратив їй заплатили, за даними продюсера, близько ста тисяч євро.

Сазикіна впевнена, що Брежнєва повинна повернути всі зароблені в РФ гроші після того, як вона публічно засудила війну в Україні.

"Не варто було дозволяти собі таких негативних висловлювань у бік тієї країни, яка її збагатила", - сказала продюсер.

Нагадаємо, на третьому місяці війни Віра Брежнєва перейшла на українську мову.

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