Особисте життя співачки тріщить по швах.

Американська поп-діва Брітні Спірс не живе разом зі своїм чоловіком, фітнес-тренером Семом Асгарі. Як повідомляє TMZ, нещодавно вони побилися і співачка виставила його з дому.

Крім того, джерело видання повідомляє, що такі скандали в родині Брітні - не новина. Вони з чоловіком часто влаштовують сварки і навіть можуть піднімати одне на одного руку.

Остання їхня сварка, судячи з усього, стала грандіозною. Зазначається, що сусіди викликали поліцію.

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Зазначимо, Брітні Спірс останнім часом дивно поводиться. Вона публікує в соцмережах "дикі" танці, які викликають у її шанувальників подив і страх за улюбленицю.

Подейкують, що такі витівки знаменитості вже набридли її чоловікові Сему, тому у них і виникають конфлікти в родині. Хоча сама Брітні говорила, що чоловік нормально ставиться до її розваг.

Однак обручку Спірс все ж зняла. На знімку, опублікованому п'ять днів тому, її не видно.

Нагадаємо, раніше Брітні Спірс влаштувала "приватні танці" для чоловіка, і це не Сем Асгарі.

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