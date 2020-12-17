У своєму Instagram актор виклав фото, на якому відображено, як він скутий ланцюгами і наручниками, а навколо нього поліцейські.

Оскароносний голлівудський актор Едріен Броуді поділився з фанатами знімком з міні-серіалу під назвою "Гудіні", в якому зіграв головну роль.

Читайте такожОскароносний Едріен Броуді поділився з шанувальниками знімком з ПарижаУ своєму Instagram актор виклав фото, на якому відображено, як він скутий ланцюгами і наручниками, а навколо нього поліцейські.

На фото Броуді до пояса роздягнений. "Вони думають, що зловили мене", - підписав знімок актор.

Шанувальники Броуді прийшли в захват від цього знімка.

Серіал " Гудіні"

"Гудіні" -драматичний тригодинний міні-серіал телеканалу History, прем'єра якого відбулася 1 вересня 2014 року. Серіал розповідає історію життя, від відчайдушної бідності в молодості до всесвітньої слави, легендарного ілюзіоніста і виконавця втеч Гаррі Гудіні, роль якого виконав володар премії «Оскар» Едріен Броуді.

Хто такий Едріен Броуді

Едріен Броуді народився 14 квітня 1973 року в Нью-Йорку. Актор знявся більш ніж в 40 фільмах. Він став наймолодшим лауреатом нагороди Американської академії Оскар «в категорії» кращий актор головної ролі, який отримав її в 29 років в 2003 році, а також другий американський актор в історії (після Крістофера Ламберта), удостоєний премії Сезар в категорії Краща чоловіча роль. Всесвітню популярність здобув після ролі польсько-єврейського піаніста Владислава Шпільмана у фільмі Романа Поланскі "Піаніст".

Найбільш відомі кінокартини за участю Броуді: "Тонка червона лінія" (1998), "Піаніст" (2002), "Таємничий ліс" (2004), "Піджак" (2005), "Кінг-Конг" (2005) і телесеріал "Гострі козирки". Також виступав в якості продюсера у фільмах "Химера", "Джалло" і "Кур'єр".

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Автор: Ірина Погоріла