Актор виклав у соцмережу знімок, на якому він до пояса роздягнений.

Оскароносний голлівудський актор Едріен Броуді поділився з фанатами знімком.

Читайте такожТак він виглядав 20 років тому: оскароносний Едріен Броуді показавши архівний знімокУ своєму Instagram актор виклав знімок, на якому позує на яхті.

На фото на Броуді не видно одягу - до пояса він роздягнений.

"Капітан Броуді", - підписав знімок актор.

Шанувальники Броуді прийшли в захват від цього знімка.

"Якби у мене був такий капітан, я б сідав у човен кожен день", - написав один з фанатів.

Хто такий Едріен Броуді

Едріен Броуді народився 14 квітня 1973 року в Нью-Йорку. Актор знявся більш ніж в 40 фільмах. Він став наймолодшим лауреатом нагороди Американської академії Оскар в категорії "Кращий актор головної ролі", яку отримав в 29 років в 2003 році, а також другий американський актор в історії (після Крістофера Ламберта), удостоєний премії Сезар в категорії "Краща чоловіча роль". Всесвітню популярність здобув після ролі польсько-єврейського піаніста Владислава Шпільмана у фільмі Романа Поланскі "Піаніст".

Найбільш відомі кінокартини за участю Броуді: "Тонка червона лінія" (1998), "Піаніст" (2002), "Таємничий ліс" (2004), "Піджак" (2005), "Кінг-Конг" (2005) і телесеріал "Гострі козирки". Також виступав в якості продюсера у фільмах "Химера", "Джалло" і "Кур'єр".

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Автор: Ірина Погоріла