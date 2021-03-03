Деякі вважають, що "в наші дні цілувати дітей в губи – це дивно та небезпечно".

Відомого американського актора Брюса Вілліса розкритикували в мережі за те, що він поцілував в губи 8-річну доньку Мейбл.

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На ролику подружня пара мило позує з двома доньками – 8-річною Мейбл та 6-річною Евелін. Спочатку актор поцілував в губи одну з дочок, а потім дівчатка зробили те ж саме з мамою.

Підписники різко розкритикували пару: «В наші дні цілувати дітей в губи – це дивно та небезпечно», «Я ніколи не розумів поцілунку в губи між батьками та їхніми дітьми. Я розумію, що вся справа в безумовній любові, але це також може бути виражено іншими способами, такими як обійми, поцілунки в щоки», «Не цілуй в губи».

Примітно, що відео Емма Хемінг опублікувала для збору коштів Американської кардіологічної асоціації.

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Автор: Катерина Шварц