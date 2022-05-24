Зараз Регіна Тодоренко знаходиться на Балі.

Опальна телеведуча Регіна Тодоренко на останніх місяцях вагітності покинула Росію. Дівчина полетіла у відпустку на Балі перед пологами, щоб відпочити.

У своєму Instagram вона ділиться фотографіями з відпочинку, але на них не видно ні її чоловіка Влада Топалова, ні сина Майкла.

Так, Регіна оприлюднила фото, на якому відображена в момент катання на сап-дошці.

"Іноді для втечі я вибирала велику хвилю. Більше екстриму відволікає від проблем, але не вирішує їх", - підписала фото зірка.

Також вона показалася з кенгуру і зазначила, що іноді тварини влаштовують їй супертерапію.

"За час подорожі розумієш, що зйомки за кордоном – не тільки робота, а й можливість втекти, усамітнитися, змінити обстановку, поставити на паузу все, що лякає. Дати собі час і слухати свої думки", - додала Тодоренко.

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко попрощалася зі своїми рідними з Одеси.

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