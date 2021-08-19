Донька третього президента України вразила мережу своєю сміливістю.

Віталіна Ющенко вирішила привітати православних християн з Преображенням Господнім та Днем бджоляра. Донька третього президента України Віктора Ющенко повторила сміливе відео Анджеліни Джолі.

Про мету свого вчинку Ющенко розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Донька колишнього президента не побоялася знятися з бджолами, хоча на відео можна помітити, що вона дещо нервує, коли комаха сидить на її оці. Ющенко написала, що своїм вчинком вона хоче привернути увагу людей до проблем з вимиранням бджіл.

Читайте такожКатя Осадча втретє стала мамою (фото)"Одразу хочу сказати, що тут головна не я, а ці милі комашки, яких багато хто боїться, а я і моя родина обожнюємо. Це не мавпування більш відомого відео, я навпаки закликаю більше відомих людей, чиновників і просто небайдужих підключатися, створювати флешмоби і поширювати аби про цю проблему знали більше і говорили", вказала Віталіна Ющенко.

Коментатори оцінили фото та відео, яка донька третього президента розмістила на YouTube. Фанати відзначили сміливість Віталіни Ющенко та похвалили її за небайдужість до проблем бджіл.

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Автор: Поліна Кузенко