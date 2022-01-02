Закохані побралися під час романтичної відпустки.

55-річна голлівудська акторка Холлі Бері вийшла заміж за 51-річного співака Ван Ханта. Церемонія була закритою.

Радісною новиною зірка поділилася в Instagram.

Закохані побралися під час романтичної відпустки.

"Що ж, це офіційно!" - написала під фото акторка.

Читайте такожНіколи не пізно: 5 знаменитостей, які народили первістків після 40 роківСхоже, пара вирішила відсвяткувати без розмаху. Для церемонії Холлі обрала ніжну сукню на бретельках та вінок, а її коханий одягнув шорти та сорочку.

Фоловери та колеги вітають молодят у коментарях.

Пара офіційно повідомила про свої стосунки у 2020 році після хвилі чуток про їхній рома. Для акторки це вже четвертий шлюб.

Як повідомляв УНІАН, студія Lionsgate оприлюднила тизер фільму-катастрофи "Падіння Місяця" з Холлі Беррі від режисера "Дня незалежності" і "Післязавтра" Роланда Еммеріха.

Вас також можуть зацікавити новини: