Артист перебував у своєму рідному місті під час обстрілу.

Український артист Святослав Вакарчук показав рідний Львів після обстрілу російськими окупантами. За його словами, з самого ранку в місті були чутні вибухи.

"Я у своєму рідному Львові. Позаду грають діти. Здавалося б, чудовий весняний день. Але день не чудовий, бо зранку до Львова прилетіли ракети. Є жертви. Та ж історія сталася вчора в Харкові. Така ж історія відбувається щодня в різних селах і містах України. Це не військова операція. Це ракетний тероризм", - сказав Вакарчук.

Він додав, що вони разом зі Збройними силами України зроблять все можливе, щоб вигнати окупантів з нашої землі.

"Ті, хто скоює ці злочини, обов'язково відповідатимуть. І покарання прийде скоро", - підсумував артист.

Нагадаємо, раніше Вакарчук жорстко пройшовся по росіянах за їх мовчання.

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