Лідер групи "Океан Ельзи", який перебуває в територіальній обороні, звернувся до росіян.

Музикант Святослав Вакарчук розповів, що останнім часом до нього часто звертаються журналісти з Росії, щоб дізнатися його думку про те, що відбувається. Проте артист вважає - йому нічого їм сказати.

У своєму Instagram лідер групи "Океан Ельзи" звернувся до росіян, які вважають, що "не винні".

"Зараз навколо весна і співають пташки, але у мене зовсім не весняний настрій. Багато днів поспіль російські опозиційні журналісти намагаються взяти у мене інтерв'ю. "Слава, розкажіть нам що ви думаєте". Мені зовсім нічого їм сказати. Хоча, ні, є що. Я скажу наступне: ви всі - частина російського народу. І це ви виростили і вигодували цих покидьків, виродків, тварюк, які сьогодні руйнують наші будинки, вбивають людей похилого віку, жінок і дітей, гвалтують, мародерять. Це ви привели до влади всіх тих, хто віддає накази цілитися і руйнувати наші пологові будинки, будинки для літніх людей, вокзали, на яких знаходяться тисячі людей, які намагаються втекти від вашого "руського мира", - сказав Святослав.

Вакарчук звинуватив росіян у мовчанні, адже саме їх мовчання призвело до таких наслідків як війна в Україні.

"Це ви мовчали, коли потрібно було говорити і діяти. Коли Путін, чиє друге ім'я антихрист, прийшов до влади, ви мовчали. Коли Росія вторглася в Грузію, ви теж, в основному, мовчали. Коли Росія нахабним чином вкрала у нас Крим, багато хто в душі навіть пишався цим, а багато хто не тільки в душі. А потім 8 років, коли ваша країна розв'язала жахливу війну у нас на Донбасі, у вас не вистачило сміливості і мужності вийти на вулиці і протестувати проти цих страшних речей", - додав Святослав. Артист і тероборонівець уточнив, що зараз пости в Facebook і співчуття телефоном вже не допоможуть - зараз потрібні конкретні дії, щоб протистояти тому, що відбувається.

"Поважаю вас ще більше, Святослав!", "Сильно, правдиво і з накипілим, без офіціозу. Спасибі! Але віримо, що це звірство подолаємо!", "Боляче чути, але це так", - пишуть шанувальники в коментарях під зверненням Святослава.

Нагадаємо, раніше Вакарчук став свідком обстрілу Одеси.

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