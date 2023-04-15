Співак зауважив, що він би не зміг жити в інший країні, коли на його батьківщині йде війна.

Співак Віталій Козловський висловився про хореографа Влада Яму, який втік з України та веселиться у США. Танцюрист отримує чимало негативних коментарів через свої вчинки.

Сам Козловський нещодавно повернувся зі сходу України, куди він їздив передавати гуманітарну допомогу для наших захисників. Співак поділився враженнями від поїздки у новому сюжеті "ЖВЛ".

"Я був під Бахмутом, я був в Ізюмі, в якому не лишилося майже жодного будиночка вцілілого, жодного деревця, але люди якось намагаються там жити. Це жахливо, чесно", - визнав Козловський.

Втім, він не береться засуджувати Влада Яму. Співак вважає, що ці вчинки залишаться на совісті хореографа. Хоча сам він не зміг би жити в іншій країні, коли на його батьківщині йде повномасштабна війна.

"Я його не підтримую і не відбілюю. Це його совість бути в іншій країні, це його совість відповідати за свою сім'ю. Я не знаю, що таке сьогодні бути батьком, відповідальним батьком. Я би не зміг жити в іншій країні. Все, на цьому крапка. Не на часі сьогодні закидувати каміннями своїх же людей", - заявив Козловський.

Куди втік Влад Яма

Хореограф сам зізнався, що він виїхав з України до США. За словами танцюриста, він встиг виїхати 24 лютого 2022 року. Втім, хореограф Женя Кот припустив, що Яма міг покинути Україну незаконним шляхом.

Танцюриста намагалася виправдати його дружина. Вона закликала фанів не засуджувати її чоловіка, проте уникнути хейту подружжю не вдалося.

Нещодавно Юрій Горбунов розповів, що Влад Яма більше не повернеться в Україну. Поведінка хореографа під час війни його здивувала, проте він не поспішає його засуджувати.

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