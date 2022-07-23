Хореограф зізнався, що встиг виїхати з України 24 лютого до запровадження воєнного стану.

Український хореограф Влад Яма зізнався, що в день початку повномасштабного вторгнення РФ з сім'єю виїхав з України. Зараз він із дружиною Ліліаною та сином Леоном живе в США.

В інтерв'ю зі Славою Дьоміним Яма розказав, що з України виїхав 24 лютого, коли чоловікам ще було не заборонено залишати країну.

"Я виїхав одразу, дуже швидко", - заявив танцюрист.

Він перебуває у Сполучених Штатах майже п'ять місяців.

"Ми від початку тут. Були кілька днів в Європі, а потім відразу вилетіли сюди", - сказав він.

За його словами, наразі хореограф проводить благодійні майстер-класи.

Тим часом батьки хореографа знаходяться у Запорізькій області.

"Чують вибухи, чують сирени, але вони дуже оптимістично налаштовані, - розповів він. - Вони кажуть, що все буде добре, вони вірять у ЗСУ. Я теж вірю, але коли я згадую, що відбувалося там у Бучі у перші дні, що зараз відбувається у Херсоні, що відбувалося у Маріуполі, це насправді страшно".

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