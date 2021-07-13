33-річна зірка оголосила в Instagram про те, що знову вагітна.

Відома американська plus-size модель Ешлі Грем оголосила про свою другу вагітність. 33-річна зірка оголосила в Instagram про те, що знову вагітна. Грем виклала знімок з круглим животом, зроблений її чоловіком, кінооператором Джастіном Ервіном, і повідомила, що готується стати мамою вдруге.

"Минулий рік був сповнений крихітних сюрпризів, великої печалі, сімейних починань і нових історій. Я тільки починаю усвідомлювати і відзначати, що ця наступна глава означає для нас", - підписала знімок Ешлі.

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Грем і Ервін, які одружилися в серпні 2010 року, вперше стали батьками в січні 2020 року. Тоді у пари народився син. Його назвали Айзек. А вже в лютому цього року модель зізналася, що вони з чоловіком мріють про другу дитину.

Хто така Ешлі Грем:

Модель народилася 30 жовтня 1987 року в столиці штату Небраска.

Вона знімалася для багатьох глянцевих журналів - Glamour, Elle UK, Vogue, Harper's Bazaar, O Magazine.

В ході Full Figured Fashion Week (Тижні моди для повних дам) 2012-вона була названа моделлю року.

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Автор: Іван Бойко