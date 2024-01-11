Жінка зазначила, що переживала за хлопця.

Українська співачка Санта Дімопулос зараз разом з родиною живе за кордоном. Та нещодавно її 15-річний син приїзджав в Україну. Тому підписники в інстаграмі поцікавились, як вона відпустила хлопця самого і чи не переймалась за його безпеку. Санта вперше прокоментувала цю ситуацію.

"А як я могла не відпустити? Він вже доросла людина, яку я дуже люблю, поважаю, і до якої прислухаюся. Він скучив за батьківщиною, за Києвом, за татом, за бабусею, за друзями. Чи була я у захваті від цієї ідеї? О, ні! Але я відчувала, що все буде добре, хоч інколи були і безсонні ночі, коли прилітало", - відповіла співачка.

Дімопулос додала, що у них були інші плани, але вона дала право сину обрати те, що він бажає більше.

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"Я дуже хотіла, щоб він поїхав з нами на Балі, але він вирішив інакше. І він щасливий, що нарешті вперше з початку війни побував вдома", - наголосила вона.

Хлопець провів час зі своїм батьком - ведучим Андрієм Джеджулою, з яким жінка скандально завершила стосунки у 2010 році.

Нагадаємо, від початку війни Санта разом з родиною виїхала з України. Нещодавно вона потрапила у скандал. Жінка виклала оголені фото в мережу з Балі, які зробила російський фотограф Тетяна Кудряшова. До речі, це не перший випадок, коли Дімопулос помічають у компанії росіян.

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