Поліція вже затримала чоловіка.

Прес-служба управління Нацполіції в Одеській області повідомила, що в Одесі затримали 40-річного чоловіка за підозрою у викраденні авто преміум-класу Hyundai Santa Fe.

Повідомляється, що його "спіймали" по гарячих слідах. Він їздив по місту в пошуках автомобіля, а коли знайшов, кинув свою машину і зник на викраденій. При обшуку в його машині поліцейські знайшли електронні пристрої для злому транспортних засобів, пістолет травматичної дії, паспорт, виданий на його ім'я іноземною державою, та інші речові докази протиправної діяльності.

За інформацією "Думської", зловмисником виявився чоловік української співачки Вікторії Петрик. Чоловіка впізнали за статурою, бо зірка періодично виставляла фото з ним, але прикривала обличчя смайликом.

Зараз Володимир Андрушкевич перебуває в СІЗО. При цьому за нього можуть внести заставу в розмірі 744,3 тис. грн.

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Вікторія Петрик - українська співачка. Володарка титулу найсексуальнішої учасниці нової хвилі 2014 року. Переможець "Дитячої Нової хвилі 2010". Старша сестра Анастасії Петрик.

Вона представляла Україну на Дитячому Євробаченні 2008 в Лімасолі, де посіла 2 місце. Представниця України на Новій Хвилі 2014.

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