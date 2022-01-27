Артист не вкладав у її виконання політичний чи воєнний підтекст.

Український шоумен Андрій Данилко (псевдонім Вєрка Сердючка) пояснив виконання пісні "Батько наш Бандера" на сцені "Дизель шоу" її популярністю.

Про це Данилко заявив Telegram-каналу Страна.

"Це була імпровізація. Не треба вигадувати те, чого немає. Ця пісня у той момент, коли записувалось "Дизель шоу", була вірусною і популярною в інтернеті, в TikTok. Я сприймаю її як просто пісню, і не більше того", – сказав Данилко.

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"Я ще розумію, якби я вийшов у прямий ефір, чи на Майдані і якось декларував це. Людям немає чим зайнятися, вони люблять вигадувати і загостряють ситуацію. Оскільки зараз немає інформаційного приводу і люди люблять негатив", – додав Данилко.

Він уточнив, що займається тільки "підняттям настрою у цей важкий час", коли люди "спиваються, не знають, що далі робити".

Данилко наголосив, що пісня у залі не викликала ніякий скандал.

Що передувало

27 січні в мережі з’явилось відео з новорічних зйомок концерту "Дизель шоу", на якому Вєрка Сердючка, обійнявши свою прихильницю, виконала на сцені патріотичний хіт "Батько наш Бандера". Данилку допомогли бек-вокалісти, а глядачі підтримали його оплесками.

"Батько наш Бандера" стала хітом у TikTok восени 2021 року – після того, як компанія підлітків зі Львова переспівала пісню, а їхнє відео потрапило в ефір російських пропагандистів.

Тоді підконтрольні Кремлю ЗМІ заявляли, що школярі таким чином "забулили" вчительку, водночас самі ж герої зйомок це спростували, додавши, що саме педагог їх і надихнула.

Згодом користувачі почали масово записувати короткі ролики у TikTok з піснею про Степана Бандеру, до акції долучилися навіть політики, завдяки чому "Батько наш Бандера" з’явилась у рейтингу найбільш популярних запитів у YouTube. Нею в мережі цікавилися й росіяни.

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