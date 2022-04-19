Зараз Данилко і Кіркоров не спілкуються.

Російський артист Філіп Кіркоров досі мовчить про війну в Україні. Лише нещодавно він перервав мовчання і підтримав телеведучу Оксану Марченко, яка зверталася до світових лідерів з проханням допомогти звільнити її чоловіка, нардепа Віктора Медведчука, якого 12 квітня затримала СБУ.

На таку поведінку Кіркорова відреагував український артист Андрій Данилко. Він зазначив, що Кіркоров жодного разу йому не подзвонив з початку війни. За словами Данилка, у артиста зараз розгублений стан.

"Кіркоров знаходиться в ситуації розгубленості, знаючи його. Краще нехай мовчить, ніж як Басков... сильних дуже мало. Звичайно, всі бояться, це чистий страх", - сказав Данилко в програмі "Говорить Україна".

Також він додав, що багато російських зірок мовчать про війну в Україні, бо бояться перейти дорогу Путіну. За словами Данилка, вони вже давно відчули смак великих грошей, і не хочуть це втрачати.

"Артисти дуже залежні від концертів, корпоративів. У мене є якась фінансова подушка, і я можу сказати, а вони так не можуть. Тому що так, як вони звикли жити, це великі гроші", – додав Данилко.

Нагадаємо, раніше Данилко різко відповів Крапівіній, що захищає Лободу.

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