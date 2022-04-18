Раніше між Данилко і Крапівіною виник конфлікт.

Опальна співачка Світлана Лобода довго мовчала про війну в Україні. Вона зважилася заговорити про це тільки після того, як її внесли в "чорний список" артистів, які мовчки підтримують путінський режим.

Відтоді Лобода плаче на камеру і розповідає про те, що окупанти знищили її рідне місто Ірпінь. Така поведінка співачки викликала обурення у Андрія Данилка. Він назвав її сльози фальшивими.

Звичайно, за Лободу заступилася її подруга і екс-продюсер Нателла Крапівіна. Вона порекомендувала Данилко менше вживати алкоголю.

Його реакція довго не змусила на себе чекати. В інтерв'ю Леоніду Поліщуку він відповів Крапівіній.

"Досить нюхати. І нехай теж подивиться на ситуацію тверезими очима. Я не хотів образити Лободу. Можливо, я якось емоційно це сказав. Але це було для них, що не треба таке робити. Люди в це не вірять", - сказав Данилко.

Також він відреагував на прохання Крапівіною показати, які добрі справи він робить.

"Якщо ми робимо добрі справи, то ми не знімаємо це на телефон і не викладаємо. Робимо те, що робимо і не звітуємо", - додав артист.

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко розповіврозповів, як "мама" Вєрки Сердючки допомагає українцям під час війни.

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